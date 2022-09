Handball-A-Jugend des SC Magdeburg fängt gegen Lemgo bei Null an

Der Saisonstart in die Jugend-Bundesliga West verlief für die A-Junioren des SC Magdeburg katastrophal. Nach der Pleite in Minden setzt Trainer Julian Bauer daher alles auf Anfang. Gegen Lemgo soll der erste Sieg her.

Magdeburg - Am Tag nach dem Spiel hätten sich die Spieler mit Freunden treffen oder mit Videospielen vergnügen können, sie hätten sich einen schönen Film im Kino anschauen oder einen Serien-Marathon bei einem Internetdienst veranstalten können. Sollte das alles auf ihrem Plan gestanden haben an jenem Tag, hatte das Programm zumindest zeitweise Sendepause. Stattdessen trafen sich die A-Jugend-Handballer des SC Magdeburg zum Videostudium mit ihrem Trainer. „Eigentlich hätten sie frei gehabt“, bestätigte jener junge Mann namens Julian Bauer, der so einiges mitzuteilen hatte über das erste Bundesliga-Spiel seiner Mannschaft am vergangenen Sonnabend bei der GWD Minden.