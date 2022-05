Handball: HSV Magdeburg müht sich zum Sieg gegen Anhalt Bernburg

Die Handballerinnen des HSV Magdeburg bleiben das Maß der Dinge in der Sachsen-Anhalt-Liga. Beim 25:22 (14:11) gegen den SV Anhalt Bernburg musste der Spitzenreiter allerdings um seine weiße Weste bangen.

Charlene Paul (am Ball) im Klammergriff von Anne Baier. Gegen Bernburg musste sie mit dem HSV bis zum Ende um den Sieg kämpfen.

Magdeburg - Achtes Spiel, achter Sieg: Die Handballerinnen des HSV Magdeburg führen die Tabelle der Sachsen-Anhalt-Liga weiter ohne Minuspunkt an. Gegen den SV Anhalt Bernburg drohte zwischenzeitlich jedoch der erste Punktverlust in dieser Saison. Trotz einer schwachen Leistung reichte es am Ende zu einem 25:22 (14:11)-Heimsieg.