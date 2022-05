Start Handbike-Projekt soll Beeinträchtigte zum Para-Sport ermutigen

Das Projekt „Drei Welten verbinden“ ist abgeschlossen und nun startklar: Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung soll mit dem Handbike der Einstieg in den Parasport ermöglicht werden. Ein Magdeburger Verein bietet die Sportart in Kooperation an.