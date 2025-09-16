An diesem Freitag werden in Richtung Winterspiele die ersten Würfel fallen. Für zwei Magdeburger wird es vier Wochen später spannend.

Magdeburg - Das hätte beinahe nicht schlechter laufen können für Tim Becker. Erst kam der grippale Infekt, dann kommt der verpasste Bobanschubtest und damit das Olympia-Aus? Nein, diese Geschichte soll eine andere sein, wenngleich die Punkte Infekt und verpasster Test für die erste Leistungsüberprüfung an diesem Freitag in Magdeburg ihre Gültigkeit haben. Der 23-Jährige vom Mitteldeutschen SC wird also fehlen, wenn Deutschlands Hünen auf der Anschubbahn im Leichtathletik-Stadion ihre Empfehlung für die Winterspiele in Mailand und Cortina im nächsten Februar abgeben. Aber tatsächlich gibt es für den zweifachen WM-Fahrer Becker noch eine zweite Chance.