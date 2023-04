Mehr als 500 Sportbegeisterte nahmen am Herrenkruglauf teil. Die Veranstalter zogen ein positives Fazit.

Auch viele Kinder gingen am Sonnabend beim Herrenkruglauf an den Start.

Magdeburg - Als Gert Schmidko vom Organisationsteam des Herrenkruglaufs am Samstagvormittag die besten Kinder auszeichnete, war ihm die Begeisterung ins Gesicht geschrieben. Denn es entzückte ihn, wie sich diese über ihre Platzierungen bei der 15. Ausgabe der Laufveranstaltung freuten. „Alle, die heute mitgemacht haben, sind Gewinner“, betonte der 69-Jährige, als er am Ende der Zeremonie angelangt war. „Denn Bewegung ist so wichtig.“