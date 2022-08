Hesse und Müller vom SCM jubeln über Gold: „Ein unbeschreibliches Gefühl“

Magdeburg - Moritz Müller muss an der Türschwelle zur Kantine gestanden haben, als er seine Sprachnachricht für die Volksstimme verfasste. Als er sein Gefühl für Gold in Worte zu fassen suchte. Müller rief vor allem das Wort „unbeschreiblich“ ins Mikrofon seines Handys. Unbeschreiblich war auch der Jubel des Ruderers vom SCM, seines Clubgefährten Tom Hesse und der weiteren sechs Riemer plus Steuermann im Deutschland-Achter bei der U-19-Weltmeisterschaft in Varese (Italien). Am vergangenen Sonntag sind Hesse und Müller in diesem zu ihrem ersten Gold bei ihren ersten internationalen Titelkämpfen gefahren. „Unbeschreiblich“, sagte also Müller. „Ein unbeschreibliches Gefühl“, bestätigte ihn Hesse.