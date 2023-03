Für die A-Junioren des SV Fortuna Magdeburg schrumpfen die Chancen auf den Ligaverbleib in der Regionalliga Nordost. Doch Trainer Eike Schiller glaubt an die Qualität des Teams.

Für Trainer Eicke Schiller (r.) und die A-Junioren des SV Fortuna müssen im Saisonendspurt der Regionalliga dringend Punkte her.

Magdeburg - An einer Sache hat Eicke Schiller zu keinem Zeitpunkt der Saison gezweifelt: „Diese Mannschaft hat die Qualität für die Regionalliga“, betonte der Coach der A-Junioren des SV Fortuna immer wieder. Auch nach dem missglückten Auftakt zur zweiten Saisonhälfte – das Kellerduell bei Empor Berlin verloren die Fortunen am vergangenen Sonnabend mit 2:3 und rutschten dadurch auf den vorletzten Tabellenplatz ab – ist der 46-Jährige weiterhin überzeugt: „Rein rechnerisch ist alles möglich, darum glauben wir an unsere Chance.“