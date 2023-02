Magdeburg - In den letzten zwei Minuten der Partie hat sich Karl Potratz viermal den Ball zum Dreier geschnappt, hat ihn jeweils im Korb versenkt – und das Ergebnis damit erträglicher gestaltet. Potratz war überhaupt der beste Werfer des USC an diesem Tag, neun der 14 erfolgreichen Versuche aus der Distanz gingen auf sein Konto, mit 28 Punkten trug er sich in die Schützenliste ein. Das änderte nichts an der klaren Niederlage, die die Magdeburger am jüngsten Spieltag der 2. Regionalliga Ost kassierten. Mit 86:116 (39:59) mussten sie sich beim Tabellendritten MTV Wolfenbüttel geschlagen geben. „Am Ende war es natürlich auch eine Kraftfrage“, erklärte Robert Wendt, der Trainer der USC-Basketballer: „Aber wir müssen auch in der Zonenverteidigung bestimmte Dinge besser machen.“ Denn aufgrund der Fehler in der Defensive kassierten seine Schützlinge zum ersten Mal in dieser Saison mehr als 100 Punkte.