HSV: „Halbe Miete“ für den Gegner

Stadtfeld - Charlene Paul hatte nun den besten Blick auf das Spielgeschehen. Und zwar von oben. Die zweite Halbzeit ihrer Mädels vom HSV musste sie als Tribünengast in der Sporthalle der Eike-von-Repgow-Schule verfolgen. Der Grund: Sie hatte eine Rote Karte in der 28. Minute gesehen, nachdem die 18-Jährige eine Gegenspielerin im Zweikampf aus der Luft geholt hatte. Ohne sie und auch ohne Emma Jahns, die beim Spiel in der Mitteldeutschen Oberliga am vergangenen Sonnabend gegen den Dessau-Roßlauer HV passen musste, „war das die halbe Miete für den Gegner“, sagte Trainer Harry Jahns und ergänzte: „Beide Ausfälle waren letztlich nicht zu kompensieren.“ Und der Gegner gewann mit 33:24 (15:11).