HSV-Handballer verlieren mit den letzten Angriffen

Stadtfeld - 27:27, 57 Minuten und 20 Sekunden sind gespielt. Die Zeichen stehen auf Punktgewinn, einfach oder sogar doppelt. Der zweite Saisonsieg in der Sachsen-Anhalt-Liga ist für die Handballer des HSV also möglich. Dann folgt der erste Angriff des gastgebenden HSV in dieser Schlussphase – eine vergebene Chance. Es folgt der zweite Angriff des HSV – ein technischer Fehler. Der Gegner hingegen trifft. Zweimal mit zwei Angriffen. Der Gegner ist der SV Oebisfelde, der Favorit. Und Harry Jahns, der Trainer der Magdeburger, resümiert: „Wir haben den Tabellenzweiten an den Rand einer Niederlage gebracht.“ Nur ist Oebisfelde bei seinem 29:27 (13:15)-Erfolg über diesen Rand nicht gesprungen.