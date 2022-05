HSV-Handballerinnen verlieren in der Regionalliga gegen Rostock

Anna-Lina Thieme (am Ball) in Bedrängnis: Die HSV-Mädels hatten sich gegen Rostock einer recht aggressiven Deckungsarbeit zu erwehren.

Magdeburg - Nach der Schlusssirene gab es erst einmal kleine Muffins und Gummibärchen. Es wurde nämlich Geburtstag gefeiert: Lilly-Ann Bolek ist am vergangenen Sonnabend in den Kreis der 16-Jährigen aufgenommen worden und gehört deshalb zu den ältesten Mädels in der B-Jugend des HSV Magdeburg. Vor dem Süßen gab es allerdings auch ziemlich viel Saures, derart aggressiv gingen die jungen Damen vom Rostocker HC in der Halle der Eicke-von-Repgow-Schule in der Abwehr zu Werke. Das allerdings war nun nicht der Grund für die 14:24 (8:12)-Niederlage der Schützlinge von Trainer Harry Jahns im Punktspiel der Handball-Regionalliga Nordost.