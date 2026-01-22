Die Stadtfelderinnen starten in die Oberliga-Rückrunde und wollen sich mit einem Sieg in Schönebeck in der Spitzengruppe weiter festsetzen. Für Trainer Jahns geht es aber noch um mehr.

HSV im Aufstiegskampf : „Wir haben es in der Hand“

Im HInspiel setzten sich Eileen Geue und der HSV mit 39:27 gegen Schönebeck mit durch. Geue ist aktuell mit 113 Toren die beste Schützin der Obeliga.

Stadtfeld - Lok Schönebeck also. Das ist der erste Gegner der Damen des HSV in diesem Jahr. Und der Gastgeber zugleich. Am Sonnabend (19 Uhr) starten die Schützlinge von Trainer Michael Jahns wieder in den Kampf um Punkte. Und der 49-Jährige weiß: „Wenn wir uns im Spitzenfeld halten wollen, dürfen wir das Spiel nicht verlieren.“