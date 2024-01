Wenn der Jubel groß ist, muss etwas Besonderes geschehen sein. Und das traf auf den jüngsten Punktgewinn des HSV in jedem Fall zu.

HSV: Kamera an! Und Jubel!

Radis/Stadtfeld - Erst jubelten sie auf der Platte, dann in der Umkleidekabine, dann auf der Rückfahrt. Und mancher wird jubelnd eingeschlafen sein. Moritz Heseler, der Keeper, der mit etlichen Paraden seine Mannschaft im Spiel hielt. Leo Schirmer, der Linksaußen, der den letzten Treffer mit der Schlusssirene erzielte. Der Jubel war nur allzu verständlich. Harry Jahns, 72 Jahre, hatte noch im Vorfeld der Partie bei TuS Radis berichtet, dort mit seinen HSV-Handballern „noch nie etwas geholt“ zu haben. Jetzt holten die Stadtfelder dort durch ein 26:26 (8:12) einen Punkt. Einen ganz wichtigen. Nicht nur für die Tabelle in der Sachsen-Anhalt-Liga, in der sie als Vorletzter im Abstiegskampf stecken. Sondern auch: „Der Punkt war ganz wichtig für die Moral“, sagte Jahns.