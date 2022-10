HSV-Magdeburg unterliegt in Handball-Oberliga Ligaprimus Görlitz

Die Handballerinnen des HSV Magdeburg warten weiterhin auf den ersten Punktgewinn in der Mitteldeutschen Oberliga. Beim Spitzenreiter Görlitzer HC hielt der Aufsteiger nur eine Halbzeit mit.

Görlitz/Magdeburg - Vielleicht hatten sie selbst nicht damit gerechnet, vielleicht hatte sie dieser Moment überrascht. Als dort auf der Anzeigetafel eine 12:7-Führung digital notiert wurde, als die 19. Minute in jener Partie der Mitteldeutschen Handball-Oberliga lief. Warum die Damen des HSV überrascht gewesen sein könnten? Sie spielten am vergangenen Sonnabend beim Tabellenführer, beim Görlitzer HC. Und waren nicht nur bei jener Führung, sondern auch zur Pause auf Augenhöhe mit ihren Gastgeberinnen. Und verloren doch am Ende mit 25:40 (18:18).