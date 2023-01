HSV Magdeburg: Warum zwei Fehler die Niederlage herbeiführten

Sascha Zimonczyk (l.) musste viel einstecken, teilte in dieser Szene auch mal aus gegen den Calbenser Paul Steffen. Derweil wird Christopher Ebert (r.) seiner Mannschaft nach einer Blauen Karte in den nächsten Aufgaben fehlen.

Stadtfeld - Erst als auch das letzte Klebeband eingesammelt war, hat Harry Jahns seine Aufräumarbeiten beendet. „Aufräumen beruhigt die Nerven“, erklärte der 71-Jährige und ergänzte: „Außerdem bleibt man selbst ein bisschen in Bewegung.“ Viel bewegt hatten sich auch seine Handballer vom HSV am vergangenen Sonnabend gegen die TSG Calbe. Bei der 29:31 (15:17)-Niederlage in der Sachsen-Anhalt-Liga mussten sie in der Abwehr dem Tempo der Gäste standhalten und sich einer aggressiven Defensive erwehren. „Wir sind nah dran an den besten Teams der Liga, aber es fehlen die letzten ein, zwei Prozente, um solch ein Spiel für uns zu entscheiden“, resümierte Trainer Jahns. Diesmal waren es vor allem zwei Prozente – oder zwei Tore – im Angriff.