Calbe/Magdeburg - Auswärtsspiele sind in dieser Saison nicht die Stärke der Handballerinnen des HSV Magdeburg. Bei ihrer siebten Reise in die Fremde kassierte die Mannschaft schon die sechste Pleite. Entsprechend demütig geht Harry Jahns die Partie beim Drittletzten der Sachsen-Anhalt-Liga BSG Aktivist Gräfenhainichen (Sonntag, 16 Uhr) an. „Von der Papierform sind wir Favorit. Aber wir haben auch als einzige Mannschaft in Wefensleben verloren“, erinnert HSV-Trainer Harry Jahns an die 29:40-Niederlage beim Schlusslicht MTV.