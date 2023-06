Hugo Engelien vom SC Magdeburg blickt mit Vorfreude seinem ersten internationalen Start entgegen. Nach zwei Alterklassenrekorden in diesem Jahr hat er sich beim EYOF viel vorgenommen.

Hugo Engelien vom SC Magdeburg will auch in Maribor jubeln

Hugo Engelien bejubelt bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin eine seiner drei Goldmedaillen und einen seiner zwei Altersklassenrekorde. Sein nächstes Ziel ist Maribor.

Magdeburg - Die Grundlagen für seinen Existenzkampf neben dem Becken hat Hugo Engelien bereits gelegt. Bei seiner Oma musste er nur „zuschauen und mitmachen“, um sich Nudeln oder Rührei kochen und braten zu können. Aber natürlich liefert ihm die Mensa am Magdeburger Sportgymnasium ebenfalls ein kulinarisches Angebot, dem sich der Schwimmer vom SCM gar nicht verweigern möchte. Die Versorgung auf dem Weg zu den Europäischen Jugendspielen (EYOF) vom 23. bis 29. Juli in Maribor (Slowenien) ist also gesichert. Aber nicht nur deshalb muss man sich um die Leistungsstärke des Hugo Engelien nicht sorgen.