Jule Steuer vom SC Magdeburg dreht sich erstmals auf Beton

Magdeburg - Jule Steuer ist wahrlich in dieses Jahr hineingeholpert. Allerdings nicht aufgrund muskulärer Probleme. Vielmehr hat sie erst ihre Prüfung zur Polizeimeisterin erfolgreich gemeistert, dann hat sie einen Corona-Test ebenfalls mit einem positiven Ergebnis „bestanden“, was allerdings den Ausfall reichlich vieler Trainingsstunden bedeutete. „Wir haben in diesem Jahr bislang nur fünf Wochen trainiert“, berichtete die 21-jährige Kugelstoßerin vom SCM. Dennoch darf Steuer an diesem Sonnabend beim Winterwurf-Europacup im portugiesischen Leiria in den Ring steigen. Insgesamt 17 Athletinnen haben für das Event in der U 23 gemeldet. Und laut Meldeliste weist Jule Steuer in diesem Feld die drittbeste Bestleistung mit der Vier-Kilo-Kugel vor – mit ihren 16,56 Metern.