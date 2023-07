Jürgen Brennecke führt seit 17 Jahren mit Herz und Leidenschaft die Traditionself des 1. FC Magdeburg an. Am heutigen Sonnabend feiert er seinen 75. Geburtstag.

Magdeburg - Was man Jürgen Brennecke wohl zum Geburtstag schenken kann? Ganz sicher muss es kein blau-weißer Schal sein, es ist nämlich zu vermuten, dass er davon reichlich in seinem häuslichen Schrank in Niederndodeleben hängen hat. Vielleicht wäre ein Kalender für das nächste Jahr eher hilfreich, so ein dickes Buch mit viel Platz für Notizen für die jeweiligen Tage, vornehmlich für Frei- und Samstage. Wo er also Spieltermine aufzeichnen und dazu die verfügbaren Akteure notieren kann. Denn Jürgen Brennecke ist bekanntlich der Teamchef der Traditionsfußballer vom 1. FC Magdeburg. Und er feiert am heutigen Sonnabend seinen 75. Ehrentag.