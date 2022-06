Kampf angenommen und gewonnen: WSG Reform siegt im Fünf-Satz-Krimi

Magdeburg - Frank Weißleder ist trotzdem kein graues Haar älter geworden. Im Gegenteil. „Es gab Phasen im Spiel, da habe ich mich hingesetzt und zurückgelehnt. Ich habe die Mädels einfach machen lassen“, erklärte der Co-Trainer der WSG Reform. Seine Volleyballerinnen machten nämlich vieles richtig am Sonnabend bei Blau-Weiß Brandenburg. Sie machten es aber auch spannend. Sehr. Und bejubelten nach drei Niederlagen in Serie ihre Rückkehr in die Erfolgsspur. Denn in Brandenburg gelang den Magdeburgerinnen der dritte Saisonsieg – übrigens zum dritten Mal über die volle Distanz – in der Regionalliga Nordost. Nach zwei Stunden und elf Minuten hatte sie den Matchball zum 3:2 (-19, 17, 22, -18, 13)-Erfolg verwandelt.