Kein Tag zum Vergessen für die Virgin Guards

Magdeburg - Man könnte meinen, dass der vergangene Sonnabend für die Magdeburg Virgin Guards alle Bedingungen erfüllt hat, um als ein „Tag zum Vergessen“ einzugehen. Im Gastspiel bei den Leipzig Lions waren die American Footballer chancenlos, büßten die Tabellenführung in der Süd-Staffel der Regionalliga Ost ein und kassierten die derbste Schlappe seit fast einem Jahrzehnt. Kein einziges Mal gelang es der Garde, zu punkten. Am Ende stand ein 0:38 auf der Anzeige. Und doch betont Cheftrainer Harald Voelkel in seiner Auswertung: „Ich hoffe, dass wir diesen Tag gut in Erinnerung behalten.“