Der VfB Ottersleben hat das so wichtige Kellerduell der Fußball-Verbandsliga beim MSC Preussen gewonnen. Die Hausherren schnupperten an ihrem ersten Saisonzähler.

Damian Leuschner (am Ball/gegen Dennis Kagelmann) hat mit zwie Toren die schwarze Serie des VfB beendet.

Sudenburg. - Ungläubig schlug Arbnor Dervishaj die Hände über dem Kopf zusammen. Mit einer fragenden Geste richtete sich der Kapitän des MSC Preussen lautstark an Schiedsrichter Max Goroncy. Der 32-Jährige konnte es einfach nicht fassen: Goroncy hatte für das Einsteigen nahe der Mittellinie nicht wie von Dervishaj erwartet die Gelbe, sondern auch zur Überraschung der 168 Zuschauer im Germer-Stadion die Rote Karte gezückt. Es war jene Szene in der 63. Minute, die am Sonntag nach dem 2:1 (1:1)-Erfolg des VfB Ottersleben bei den Preussen noch für Gesprächsstoff sorgte.