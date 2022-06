Kollektiv des FSV 1895 bleibt zusammen und fiebert der Verbandsliga entgegen

Magdeburg - Der FSV 1895 Magdeburg hat offenbar eine besondere Verbindung zum Salbker See. An jenem Ort nahm die Handballmannschaft von Trainer Alexander Beckmann im vergangenen Sommer die Vorbereitung auf die Saison in der 1. Nordliga auf. Und sie kehrte an den besagten Ort, wo alles mit schweißtreibenden Läufen begann, zurück. Doch statt zu laufen, bat der Coach seine Spieler am 21. Mai rund um das Wasser zum bequemen Spaziergang. Es war ein lohnender Fußmarsch, der die letzte Lockerheit für den nächsten bedeutenden sportlichen Schritt herbeiführte. Denn am gleichen Tag sicherten sich die Fermersleber nach einem 20:16 über den Verfolger SV Eintracht Gommern II den Aufstieg in die Verbandsliga.