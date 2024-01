Erzielte in dieser Saison in elf Verbandsliga-Spielen bislang: SV Fortunas Albert Halilaj, hier gegen Ammendorfs David Hotopp.

Neustadt - So kann es für den SV Fortuna in der Vorbereitung auf die Verbandsliga-Rückrunde weitergehen. Denn im ersten Testspiel gab es einen 4:0 (2:0)-Erfolg über den TSV Niederndodeleben (Landesliga). „Für den ersten Test haben wir es gut gemacht. Es sah in der Bewegung nicht schlecht aus“, lobte Thomas Stefanowski. Der Co-Trainer und Chefcoach Dirk Hannemann sind schon zufrieden mit dem, was sie fußballerisch bei ihren Schützlingen sehen. Doch das ist nicht alles, worauf das Team in den kommenden Wochen großen Wert legen wird.