Nach dem Sieg in Kiel sind die Magdeburger wieder auf Kurs. Und fühlen sich für die Saisonendspurt in der 3. Liga gewappnet. Aus guten Gründen.

Magdeburg - Und alle feierten ein berauschendes Fest. Ein Fest zugleich der Konstanz in allen Elementen, nimmt man mal den zweiten Satz in jener Partie aus dem Gesamteindruck. In diesem war „der Gegner stärker in der Abwehr, hat seine Angriffe besser durchgebracht und uns damit ein Stück weit verunsichert“, berichtete Dennis Raab, der Trainer der USC-Volleyballer. „Wir hatten dann selbst sechs, sieben Fehler im Angriff, haben den Ball ins Netz oder ins Aus geschlagen.“ Doch das war beim sechsten Saisonsieg der Magdeburger in der 3. Liga Nord nur eine Momentaufnahme.