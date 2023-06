Über München und Berlin-Grünau geht es für die Nachwuchsruderer des SC Magdeburg in den nächsten Wochen zu den Saisonhöhepunkten. Der eine oder andere aus der Riege von Trainer Paul Zander muss sich allerdings das Ticket zur WM noch erkämpfen.

Stella Kreft und Janina Kröber haben sich nach hervorragenden Leistungen in den vergangenen Wochen das WM-Ticket für Paris gesichert.

Magdeburg - Lena Wölke hatte dieses Boot von vornherein favorisiert. Und ihr Trainer Paul Zander hatte die Entscheidung unterstützt. Die 20-jährige Ruderin vom SC Magdeburg war bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Essen mit Charlotte Luster aus Halle zum Titel im Doppelzweier gefahren, sie hatte aber auch im Doppelvierer gewonnen. Das Großboot wird es nun sein, wenn Wölke bei der Weltmeisterschaft der U 23 in Plowdiw vom 19. bis 23. Juli wieder um Edelmetall kämpft – wie im vergangenen Jahr, als sie in jener Disziplin Bronze bei der WM gewann. „Das Boot ist individuell stark besetzt und hat gute Chancen, eine Medaille zu gewinnen“, erklärte Zander.