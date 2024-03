Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Welch feines Füßchen er hat, ließ Arne Otto Gerstner am Freitagabend einige Male aufblitzen. Etwa in der 16. Minute, als er nach einem Solotanz erst am gut parierenden Torhüter Sebastian Schulze scheiterte. Oder in der 39. Minute, als er die Kugel leichtfüßig über einen Verteidiger lupfte, dann aber auf dem Weg zum Tor ins Stolpern kam. Mit einem Treffer konnte sich der Rückkehrer des SV Fortuna Magdeburg im Stadtderby der Fußball-Verbandsliga gegen den VfB Ottersleben (2:0) zwar nicht belohnen, dennoch hat er Trainer Dirk Hannemann an der Seitenlinie in seinen ersten beiden Partien bereits viel Freude bereitet.