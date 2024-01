Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Dennis Raab kann allenfalls schätzen, um wie viele Jahre er in diesem Landesderby gealtert ist. Tatsächlich haben ihm diese paar Jährchen diesmal nicht geschadet, die Partie hat sich nämlich ziemlich positiv in sein Gedächtnis geprägt. „Es war schön, aber ganz schön nervenaufreibend“, gestand der 38-Jährige mit einem Lächeln. Wie könnte es auch anders sein, wenn man allein die nackten Zahlen betrachtet. Seine USC-Volleyballer setzten sich zuletzt in der Campushalle in der Regionalliga Nordost mit 3:2 (17, -23, -23, 16, 14) gegen den USV Halle durch. Aber mehr noch als die Statistik ließen die kleinen Anekdoten am Rande die Emotionen höherschlagen.