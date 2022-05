Landesliga: Bördes Sieg der Emotionen

Stadtfeld - Jonas Riemann ist in allem vorangegangen. Er war der Mann beim VfB Ottersleben, der den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer erzielte. Er war der Mann, der als Erster den Platz verließ. Allerdings unfreiwillig. Mit einer Gelb-Roten Karte nach wiederholtem Foulspiel an Maik Leonhardt in der 81. Minute. Aber vor allem war Jonas Riemann der Mann im Team von Trainer Oliver Malchau, der seinen Gefährten an diesem Sonnabend im Stadtfelder GutsMuths-Stadion eines auffällig voraus hatte: Körpersprache. „Ich hatte gehofft, nach dem 2:1 geht ein Ruck durch die Mannschaft, aber wir haben unsere Linie verloren“, sagte der 36-jährige Coach nach dem Abpfiff des Stadtderbys in der Fußball-Landesliga Nord.