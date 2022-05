Landesliga: MSV will auch ohne Trainer punkten

Der Teamgeist ist „unschlagbar“, sagt der Co-Trainer des MSV Börde, Sascha Sommer. Der Fußball-Landesligist will dies am Sonnabend gegen den Ummendorfer SV bestätigen. Derweil steht der VfB Ottersleben im Heimspiel gegen Bregenstedt wieder unter Zugzwang. TuS 1860 empfängt Heyrothsberge.

Magdeburg - Mit 8:2 fertigte der MSV Börde am vergangenen Wochenende auswärts den TuS Wahrburg ab. Es war der zweite Sieg in den vergangenen vier Partien in der Fußball-Landesliga Nord, in denen das Team nicht verloren hat. Auch im Heimspiel gegen den Ummendorfer SV (morgen, 14 Uhr) soll der Aufwärtstrend fortgesetzt werden, um sich in der Tabelle weiter nach oben zu schieben.