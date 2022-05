Landesliga: Späte Niederlage für TuS 1860

Ohne Torwart war der TuS 1860 nach Burg gereist und hätte beinahe einen Punkt in der Fußball-Landesliga geholt. Derweil feierte der MSV Börde einen Kantersieg beim Aufsteiger in Wahrburg. Der VfB Ottersleben unterlag indes dem Tabellenzweiten aus Warnau.

Daniel Darwish (r./gegen Lucas Engel) und der TuS 1860 mussten in Burg einen späten Knockout hinnehmen.

Magdeburg - Eine Leistungssteigerung wird nicht belohnt: Der TuS 1860 Magdeburg hat am Sonnabend seine achte Saisonniederlage kassiert, allerdings mussten sich die Landesliga-Fußballer von René Angerer erst spät geschlagen geben beim Burger BC. Spät fiel in Ottersleben auch der zweite Treffer für Warnau, der die fünfte Niederlage des VfB besiegelte. Der MSV Börde landete dagegen in Wahrburg einen Kantersieg.