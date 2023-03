Ist jedem in Handballkreisen in Sachsen-Anhalt ein Begriff: Dieter Baumgart. Der heute 80-Jährige hat sich als Spieler, Trainer und Sportfunktionär einen Namen gemacht.

Magdeburg - Dieter Baumgart ist Handball – seit vielen Jahren. Das Urgestein des Post SV Magdeburg feiert an diesem Freitag den 80. Geburtstag. Und eines ist sicher: In all seinen Lebensjahren blieb sich „Baumi“, wie er von seinen Teamgefährten genannt wird, treu. „Er ist menschlich für jeden da“, schwärmt Ulrich Müller, einer von Baumgarts langjährigen Begleitern: „Er ist in Handballerkreisen unheimlich bekannt und strahlt die Ruhe, die nötig als Trainer ist, aus.“