Vier Athleten aus dem Anschlusskader des SC Magdeburg mischen in der Elite mit: Vor allem Lara Steinbrecher hofft, bei der deutschen Meisterschaft in Kassel eine Schwäche abzulegen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Eine kam dann doch noch durch: Lara Steinbrecher fährt zur Junioren-Europameisterschaft der U-23-Leichtathleten nach Espoo in Finnland. Vom 13. bis 16. Juli werden dort die Titelkämpfe ausgetragen. Die Langsprinterin vom SC Magdeburg startet in der 4x400-Meter-Staffel. „Ich freue mich sehr, dass ich es noch geschafft habe, bei der EM dabei zu sein“, sagt der Schützling von Trainer Marco Kleinsteuber, zugleich der Bundestrainer für den Langsprint in dieser Altersklasse.