Der MSC Preussen hat von zwei Spielern Abschied genommen, Fortuna und der 1. FC Magdeburg II haben ihre Spiele gewonnen. Es wurde noch einmal emotional und leidenschaftlich am vorletzten Spieltag der Fußball-Verbandsliga.

Patrick Appel (am Boden) hat auch in seinem letzten Heimspiel für den MSC Preussen Einsatz gezeigt – hier gegen den Weißenfelser Isaque Benjamin da Cunha Dias. Künftig wird Appel den MSC-Nachwuchs betreuen.

Sudenburg - Torsten Marks hat sich am Sonnabend aus der Saison verabschiedet, ohne verabschiedet worden zu sein. Das letzte Heimspiel gegen Weißenfels war zugleich sein letztes Punktspiel mit dem MSC Preussen in der Fußball-Verbandsliga. Beim Finale am kommenden Sonnabend bei Saxonia Tangermünde wird der 49-Jährige berufsbedingt fehlen. Dennoch durfte er sich nicht nur über eine sehr gute Leistung seiner Elf bei der Niederlage gegen den SSC freuen,

sondern auch über die Würdigung zweier Spieler, die nach 18 beziehungsweise 16 Jahren im Einsatz für die MSC-Männer aufhören – der eine ganz und gar, der andere wechselt noch einmal die Vereinsfarben.