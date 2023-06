Letztes Heimspiel für den MSC Preussen in der Verbandsliga, letzter Auftritt für einige Protagonisten im Germer-Stadion: Der 37. Spieltag steht im Zeichen des Abschieds.

Magdeburg - „Die Saison ist schon sehr lang“, stellt Dirk Hannemann mit Blick auf den Spielplan in der Fußball-Verbandsliga fest. Sie neigt sich allerdings so langsam dem Ende zu. Zwei Spiele haben der Trainer und sein SV Fortuna noch zu bestreiten. Am Sonnabend geht es ab 15 Uhr auswärts gegen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

den FSV Barleben. Auf Reisen geht auch der 1. FC Magdeburg II. Der feststehende Meister gastiert zeitgleich beim SSV Gardelegen. Auf eigenem Platz erwartet dagegen der MSC Preussen den SSC Weißenfels.