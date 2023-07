Bei der Junioren-Europameisterschaft in Belgrad geht ein Virus durchs deutsche Team. Ein Opfer: Arne Schubert vom SC Magdeburg.

Schwamm in Belgrad auf Platz acht: Linus Schwedler.

Belgrad/Magdeburg - Linus Schwedler kämpfte, Linus Schwedler biss. Er ließ die Konkurrenz nicht weiterziehen, aber er konnte auch den Rückstand nicht mehr verkürzen: Der 18-Jährige vom SC Magdeburg kraulte am Donnerstagabend bei den Junioren-Europameisterschaften in Belgrad (Serbien) letztlich auf den achten Platz in 15:32,60 Minuten beim Sieg des Türken Kuzey Tuncelli (14:58,89). Im Medaillenkampf war er chancenlos, zum fünften Platz fehlten ihm nur 4,41 Sekunden.