Magdeburg - Lucien Berger darf sich schon mal mit folgenden Namen vertraut machen. Name Nummer eins: Ondrej Loupal aus Tschechien. Name Nummer zwei: Pierre-Louis Farfadet aus Frankreich. Die beiden gleichaltrigen 400-Meter-Sprinter führen das europäische Ranking der U 18 an. Loupal ist die Stadionrunde bereits in unfassbaren 47,76 Sekunden gelaufen, Farfadet hat beachtliche 48,03 Sekunden vorgelegt. Und ihnen dicht auf den Fersen ist seit dem vergangenen Sonnabend nun auch Lucien Berger vom SC Magdeburg, Schützling von Trainer

Matthias Lindner, einsam an der Spitze des deutschen Rankings. Der 16-Jährige hat mit seinem Sieg bei der U-18-Gala in Kassel das Ticket für die Europäischen Jugendspiele (EYOF) in Maribor gelöst.