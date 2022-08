Lukas Prenzer geht in seine vierte Saison als Kapitän des VfB Ottersleben

Ottersleben - Ganz sicher hat sich Lukas Prenzer in seinem Leben schon über ein Gegentor geärgert. Aber dann war es allenfalls ein sehr stiller Ärger und auch dieser dauerte womöglich nur wenige Sekunden. Lukas Prenzer, so wird beobachtet, ist nicht nur der Mann, der den VfB Ottersleben seit drei Jahren als Kapitän durch alle Höhen und Tiefen führt, sondern der mit Ruhe, Ausgeglichenheit und Empathie die sehr jungen Akteuren an seiner Seite auch immer wieder auf dem Boden der Tatsachen hält – auf jenem Boden also, auf dem Erfolg entwickelt wird. Womöglich war er deshalb die Idealbesetzung als Kapitän im Umbruch und für den Aufbruch. Womöglich ist er deshalb die Idealbesetzung für das nächste Ziel: der Aufstieg in die Verbandsliga. Prenzer allerdings sagt: „Da müssen sich die Jungs aber beeilen.“ Und lächelt.