Die Fußballerinnen des Magdeburger FFC haben in diesem Jahr in der Regionalliga Nordost endlich gewonnen und ließen beim Sieg gegen Hertha Zehlendorf kaum etwas zu.

Magdeburger FFC bricht den Bann in Berlin

Berlin/Magdeburg - Alexander Auer war nicht einfach nur glücklich über den ersten Sieg des Jahres in der Regionalliga Nordost, er war sogar „verdient glücklich“. Nicht nur, dass seine Fußballerinnen vom Magdeburger FFC mit dem 2:0 (1:0) vergangenen Sonntag bei Hertha Zehlendorf einen souveränen Sieg eingefahren haben, sie haben auch den Bann in Berlin gebrochen. „In der vergangenen Saison haben wir dort keinen einzigen Punkt geholt, in dieser Serie war es bis dato einer.“