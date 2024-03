Neele Abraham (r.) startet mit dem MFFC in Jena in die Rückrunde.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Für die Fußballerinnen des Magdeburger FFC glich die Regionalliga Nordost in der laufenden Saison einer Zweiklassengesellschaft. Zehn Punkte sammelte der MFFC in der Hinrunde. Neun davon gegen die drei Teams, die in der Tabelle hinter den auf Rang neun positionierten Magdeburgerinnen stehen. Einen gegen den punktgleichen, aber in der Tordifferenz etwas besseren 1. FFV Erfurt. Gegen alle sieben Mannschaften darüber ging das Team von Alexander Auer dagegen leer aus. Das soll sich in der morgen beginnenden Rückrunde ändern.