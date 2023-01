Magdeburger Schaak fährt künftig im Rahmenprogramm der DTM

Dominique Schaak wird auch in der neuen Saison in einem Mercedes an den Start gehen. Und er wird sich wieder das Cockpit mit einem weiteren Fahrer teilen.

Magdeburg - Dominique Schaak lässt es sich auch in seinem derzeitigen Urlaub in Swinemünde nicht nehmen, seine Kilometer abzuspulen. Allerdings nicht mit einem vierrädrigen Gefährt, sondern auf beiden Beinen. So joggt der Rennfahrer aus Magdeburg an der polnischen Ostseeküste durch den Sand. „Ich laufe überhaupt sehr oft und sehr gerne. Im vergangenen Jahr bin ich auf 1100 Kilometer gekommen“, berichtet Schaak lächelnd. Aber nicht nur im Turnschuh ist der 32-Jährige ab dem kommenden Montag wieder gefordert, wenn er mit dem Fitnesstraining in die Vorbereitung auf die Saison startet. Wenngleich der Name der Serie noch nicht feststeht nach einem turbulenten Dezember. Aber der Reihe nach.