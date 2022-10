Magdeburger Sportler des Jahres gesucht

Magdeburg - Am 23. November wird in der Johanniskirche wieder aufgetischt. In einem festlichen Rahmen – inklusive musikalischer Untermalung – ehrt die Stadt in Zusammenarbeit mit der Volksstimme ihre Magdeburger Sportler des Jahres. Weil die Ehrung 2021 der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, wird das Leservotum aus dem vergangenen und in diesem Jahr in einer Wahl zusammengefasst. Die originalen Coupons aus dem Vorjahr werden also mitgezählt. Selbstverständlich wurde der aktuelle Wahlschein um einige erfolgreiche Kandidaten ergänzt. Und hier sind die Kandidaten.