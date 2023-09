Die Ringer des MSV 90 wollen einen schlechten Saisonstart wie Vorjahr verhindern. Mit einem Erfolg in Luckenwalde soll der Grundstein für einen Platz in den Top drei der Oberliga gelegt werden

In der vergangenen Saison musste sich Mathias Jahn (r./gegen Luckenwaldes Akhmed Arsanov) mit Platz fünf benügen. In der neuen Serie wollen die Magdeburger besser abschneiden.

Sudenburg - Am Sonnabend wird in Luckenwalde die Matte zum ersten Kampf in der Oberliga ausgerollt. Dann sind die Ringer des MSV 90 bei der Reserve des LSC zu Gast (17 Uhr). Und die Magdeburger rechnen sich durchaus Chancen auf einen Auswärtssieg aus. Der wäre bereits wichtig, um die eigenen Wünsche zu erfüllen.