Mark Illig: Der neue Leitwolf beim BSV 93

Magdeburg - „Wann immer Männer in einem Team zusammenkommen, um Sport zu machen, ist es nichts anderes als ein Wolfsrudel“, sagte der ehemalige Football-Trainer und TV-Moderator Patrick Esume 2019 bei einer Motivationsrede bei der deutschen U-21-Fußball-Nationalmannschaft und betonte: „Die Kraft des Wolfes liegt in seinem Rudel.“ Mit diesen Worten – festgehalten in einem Video – hat Esume nicht nur die DFB-Junioren, sondern auch Mark Illig erreicht – der diese Metapher für sich übernommen und zu den Handballern des BSV 93 Magdeburg-Olvenstedt mitgebracht hat.