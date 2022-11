MFFC-Kapitänin mit erfolgreichem Comeback gegen Union Berlin

Neun Minuten vor dem Ende hat Neele Abraham – hier rechts beim Torjubel mit Antonia Schulz und Melina Krüger – am Sonntag beim Startelf-Comeback von Caroline Hildebrand den 4:2-Erfolg des Magdeburger FFC gegen den bisherigen Tabellenführer Union Berlin perfekt gemacht.

Magdeburg - Als Caroline Hildebrand am Sonntag ausgewechselt wurde, trug sie ein breites Grinsen im Gesicht. Denn die Fußballerin des Magdeburger FFC wusste in diesem Moment schon, dass nichts mehr schiefgehen kann. Nur noch wenige Sekunden waren auf der Uhr von Schiedsrichterin Michelle Walther, als die Spielführerin die Kapitänsbinde an Antonia Schulz übergab und vom Platz trabte. Nur Augenblicke später war Schluss – und damit nicht nur der 4:2 (3:1)-Überraschungserfolg des MFFC gegen den bisherigen Tabellenführer Union Berlin, sondern auch Hildebrands Startelf-Comeback perfekt.