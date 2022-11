MFFC Magdeburg: Kira Bölke glänzt mit drei Vorlagen bei Auswärtssieg

Rostock/Magdeburg - Den kurzen Abstecher an die Ostsee haben sich die Fußballerinnen des Magdeburger FFC am Sonntag natürlich nicht nehmen lassen. Früh am Morgen stellten sie sich am Strand für ein Mannschaftsfoto auf, das dann in den Sozialen Medien veröffentlicht wurde. Dem Fokus auf den eigentlichen Grund der Reise in der Norden hatte das offenbar nicht geschadet: Das Regionalliga-Gastspiel beim Rostocker FC entschieden die Magdeburgerinnen im Anschluss souverän mit 4:0 (2:0) für sich.