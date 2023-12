Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Cracau - Die Spielerinnen hatten den Nebenplatz an der MDCC-Arena schon längst verlassen und auch von den Zuschauern war weit und breit niemand mehr zu sehen, da ging Christian Stephan am Sonnabend als Letzter vom Platz. In der Hand trug der Übungsleiter des Magdeburger FFC die Kamera, mit der jede Partie der B-Juniorinnen für die Videoanalyse gefilmt wird. Am Sonnabend aber brauchte Stephan für seine Auswertung der 1:3 (0:2)-Niederlage im Bundesliga-Heimspiel gegen den SV Werder Bremen gar keinen Blick ins Video zu werfen. „Dieses Spiel geht auf die Kappe des Trainers“, sagte der 42-Jährige und räumte damit sich selbst die Schuld ein. Damit lebte der Übungsleiter genau die Kritik- und Fehlerkultur vor, die er von seiner Mannschaft stets fordert.