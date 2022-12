MFFC-Stürmerin Abraham will in der Regionalliga weiter nach oben

50 Jahre

Norbert Tietz lebt für den Fußball und Aufbau-Empor Ost Magdeburg

Norbert Tietz feierte in diesem Jahr „Goldene Hochzeit“ – mit Aufbau-Empor Ost. Bereits seit 1972 engagiert er sich in verschiedenen Funktionen im Verein. Ob als Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Abteilungsleiter, stellvertretender Vereinsvorsitzender oder Vereinswirt: Der Name „Tietzer“ ist jedem Magdeburger Fußballer ein Begriff.