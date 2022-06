MFFC will überraschen

Sicherte ihrer Mannschaft im Verlauf der englischen Woche bislang einen Punkt: Kira Bölke (am Ball).

Magdeburg - Als letzte Spielerin ihrer Mannschaft hat Yona Schulz ihr heimisches Bett erreicht: Am Donnerstagmorgen um ein Uhr mitteleuropäischer Zeit ist sie in Ilsenburg angekommen. Mit dem einen oder anderen Gedanken an die 0:1 (0:0)-Niederlage bei Hertha Zehlendorf im Gepäck. „Das war für uns alle eine neue Erfahrung hinsichtlich der mentalen Belastung. Aber auch eine, die sich nicht unbedingt wiederholen muss“, sagte der Trainer von Yona Schulz und der Fußball-B-Juniorinnen des MFFC, Christian Stephan.