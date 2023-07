Bei der U-23-WM in Plovdiv kämpfen die SCM-Athleten gegen die Konkurrenz und die Hitze. Auf Paul Berghoff wartet dabei sportlich eine ganz neue Herausforderung.

Plovdiv/Magdeburg - Zum ersten Mal muss Paul Berghoff vom SC Magdeburg mit sich selbst zurechtkommen. Zum ersten Mal ist er bei einer Weltmeisterschaft im Nachwuchs solo unterwegs. In einem großen Feld. Bei den Titelkämpfen der U 23 in Plovdiv fahren ab heute 23 Konkurrenten die Medaillenplätze aus. Elf Gegner sind es indes für Berghoffs Clubgefährtin Lena Wölke, die im Doppelvierer an den Start geht. Doch nicht nur der Titelkampf verspricht Spannung. Es ist auch die Frage, wie gut die Athleten mit der Hitzewelle, die derzeit über Bulgarien schwappt, klarkommen.